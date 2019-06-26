2019-06-26T13:06:31+03:00
Общество

«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о конкурсе добрых дел «Классно быть хорошим – 2019»!

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«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о начале ежегодного конкурса добрых дел «Классно быть хорошим!», который проводится шестой год подряд. К участию приглашаются дети от 5 до 17 лет. На конкурс принимаются реальные истории о хороших и добрых поступках, которые совершили дети. Иллюстрации, фото- и видеоработы приветствуются. Все победители, лауреаты и участники конкурса получат дипломы. Три главных победителя конкурса получат комплекты спутникового ТВ, десять призеров, которые займут второе место, получат книги и доступ на образовательные сайты, еще десять участников, которые займут третье место, получат книги.

Кроме призеров в основной номинации, жюри, как и в прошлом году, определит победителей в десяти дополнительных номинациях:

«Подари возможность» — номинация для ребят, которые создают возможность чему-то научиться другим детям: ведут кружок, устраивают мастер-классы, занимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

«Классное видео» — в номинации оценивается видеоработа;

«Классное оформление» — в номинации оценивается оформление рассказа о добром поступке, включая презентации;

«Классная история» — литературная номинация, где оценивается не только история, но и литературные достоинства истории;

«Лето добра» — в номинации оцениваются добрые дела, совершенные командой школьников за период летних каникул;

«Добрые дела вместе с родителями» — в номинации оцениваются добрые дела, осуществленные вместе с родителями;

«Улыбнитесь, волонтеры» — номинация для волонтеров;

«Не пройди мимо меня» — в номинации оцениваются истории о спасении животного;

«Журналисты добрых дел» — в номинации оцениваются работы детей, чья активная жизненная позиция, проявившаяся в публикации в СМИ или лично блоге, способствовала бы решению того или иного вопроса;

«Классный учитель» — оцениваются учителя, мотивировавшие учеников целых классов писать работы.

Главный редактор детского издания «Классный журнала» Алексей Ходорыч:

«Задача нашего конкурса добрых дел — побудить детей на добрые поступки, а глобальная цель конкурса — сделать мир и людей добрее. Каждый год читая тысячи работ, которые приходят на конкурс, мы верим, что способствуем реализации своей цели».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте www.classmag.ru/dobro2019, прикрепить файл с работой или отправить ее по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2019»). Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке: www.classmag.ru/news/20100313.

Конкурсные работы принимаются до Всемирного дня доброты — 13 ноября 2019 года. Итоги будут подведены в 23 номере «Классного журнала», который выйдет 6 декабря 2019 года. Торжественное вручение призов победителям конкурса пройдет в Московском дворце пионеров в декабре 2019 года.

«Ростелеком» поддерживает конкурс «Классно быть хорошим!» с 2014 года, когда при поддержке компании детский композитор Григорий Гладков написал гимн конкурса. Послушать гимн в исполнении Театром песни «Талисман» можно по ссылке: https://youtu.be/OZiPGU1XQvo.

«Ростелеком» и «Классный журнал» желают успехов участникам конкурса!

* * *

«Классный журнал» (www.classmag.ru) — современный интерактивный журнал для детей 7–13 лет, который выпускает издательство «Открытые системы» с 1999 года. Журнал выходит два раза в месяц, тираж каждого номера — 46,4 тыс. экземпляров. Издание распространяется по всей России по подписке и в розницу. Подробнее о «Классном журнале» и журнале «ПониМашка» смотрите по ссылке: www.classmag.ru. Здесь же можно скачать и несколько выпусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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