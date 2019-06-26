«ЭнергосбыТ Плюс» направил более 11 тысяч красных квитанций должникам во Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-26T11:35:08+03:00

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках акции «В отпуск – без долгов!» направил квитанции красного цвета тем клиентам, которые в течение двух и более месяцев не оплачивают тепло- и электроснабжение. Такие счета в начале июня получили более 11 тыс. жителей областного центра и районов, чья сумма долга превышает 189 млн рублей.

Только за первую половину июня клиенты, получившие красные квитанции, погасили 41,3 млн рублей (пятую часть от общей задолженности). Тем, кто после получения такого платежного документа не спешит урегулировать свою задолженность, компания напоминает – следующим шагом может стать ограничение электричества.

Так, уведомления о возможных отключениях света в мае получили 820 жителей региона, которые совокупно заплатили 14 млн рублей. Еще 480 должников (общая задолженность 8,5 млн рублей) не воспользовались возможностью урегулировать вопрос с энергокомпанией в течение 30 дней и лишились электричества. Также "ЭнергосбыТ Плюс" планирует обращение в суд для принудительного взыскания долга и начисленных пеней за просрочку платежа.

Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание, что при наличии задолженности более чем в 30 тысяч рублей, на гражданина РФ налагается запрет на выезд за границу. Кроме того, ФССП может вынести постановление о запрете на совершение регистрационных действий с имуществом: передача транспортного средства, переоформление жилплощади и другие. Узнать о наличии задолженности по лицевому счету можно на сайте www.r33.fssprus.ru

Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение "ЭнергосбыТ Плюс" во Владимирской области, а также воспользоваться сервисом "Личный кабинет". Для держателей карт "Сбербанка" доступна услуга "Автоплатеж", с помощью которой оплата производится автоматически каждый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU