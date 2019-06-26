Судогодец пойдет под суд за хранение чужого самодельного оружия

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-26T11:01:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Самодельное гладкоствольное ружье полицейские нашли в доме у 49-летнего жителя Судогодского района. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый несколько лет назад купил дом, на чердаке которого хранилось оружие, пригодное для стрельбы. Мужчина решил оставить его себе при том, что разрешения у него не было. Обвиняемый вину признал и теперь ему грозит суд.

В УМВД по Владимиркой области напоминают: если у вас есть оружие, необходимо получить разрешение на его хранение. В противном случае, это может повлечь за собой административную или уголовную ответственность. Граждане, которые решат добровольно сдать незарегистрированное оружие, от уголовной ответственности освобождаются.

ИСТОЧНИК KP.RU