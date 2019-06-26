2019-06-26T10:36:07+03:00
Общество

Фестивальный день для всей семьи во Владимире 30 июня

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Мыльно-воздушное шоу, красочная феерия, световое представление — уже скоро на парковке «Art Hall» развернутся сразу три незабываемых праздника!

Зрителей фестивалей ждет насыщенная развлекательная программа на целый день под выступления лучших диджеев, аниматоров и музыкальных виртуозов.

Первым в 15:00 стартует Фестиваль мыльных пузырей: на глазах зрителей один за другим вырастут настоящие мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом. Стоимость входа 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей включен в стоимость).

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Сразу после мыльного шоу в 17:00 жителей города ждет популярный фестиваль формата open-air — Всероссийский фестиваль красок. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп. Чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо приобрести пакетик фирменной краски #ВФК на входе, стоимость – 150 рублей.

Вечером в 21:00 Фестиваль волшебных шаров погрузит гостей в атмосферу магии и подарит ощущение чуда, которого можно коснуться рукой: сотни волшебных шаров в один миг засияют разноцветными огоньками. Стоимость входа 200 рублей (шары приобретаются на территории фестиваля).

Адрес: Парковка «Art Hall», ул. Северная, 2А

Официальная группа организатора ВКонтакте: http://vk.com/vmeste_zajigaem

ИСТОЧНИК KP.RU

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