Гусевчанин попался на краже кабеля

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-26T10:03:11+03:00

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Подозрительного мужчину, лазающего по территории одной из городских организаций, заметил сотрудник и сообщил о нем в дежурную часть. Приехавшие на место полицейские обнаружили молодого человека, который воровал кабель. Злоумышленник, заметив стражей правопорядка, попытался скрыться, но его задержали. Как выяснилось, восемнадцатилетний местный житель хотел подзаработать и планировал сдать кабель в пункт приема лома. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража», полиция проверяет, не причастен ли он к другим похожим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU