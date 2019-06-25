Владимирцев приглашают на зарядку с чемпионом

СЕГОДНЯ 21:20 2019-06-25T21:20:38+03:00

В среду ее проведет обладатель Кубка мира по рукопашному бою Ильгар Гусейнов

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Более 200 детей и подростков пришли 25 июня на акцию «Зарядка с чемпионом», которая стартовала 24 июня на Театральной площади города Владимира и будет ежедневно проходить здесь до 28 июня включительно.

Гостем мероприятия стала мастер спорта международного класса, чемпион Европы по ушу Наталья Маркова. Спортсменка приняла участие в зарядке, пообщалась с ребятами, раздала свои фото и автографы.

Накануне в акции «Зарядка с чемпионом» участвовал победитель чемпионата мира по силовому экстриму Александр Лысенко.

А в среду, 26 июня, приглашенной звездой станет мастер спорта России, обладатель Кубка мира по рукопашному бою Ильгар Гусейнов. Утренняя гимнастика начнется в 10:00. Присоединиться к акции «Зарядка с чемпионом» могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU