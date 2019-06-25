2019-06-25T21:15:53+03:00
Общество

В Кольчугинском детском доме-интернате станет на 39 врачей больше

Сумма дополнительных расходов составит более 8 млн рублей в год
Алексей СУХОВ
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В ходе проверки Кольчугинского детского дома-интерната департаменту социальной защиты было указано на недостаточную обеспеченность учреждения медицинскими кадрами и, как следствие, оказание медпомощи воспитанникам не в полном объеме.

Для улучшения качества оказания социальных услуг решено увеличить штат сотрудников на 39 человек. В него войдут в том числе врач по лечебной физкультуре, диетолог, терапевт, врач-реабилитолог, помощник по уходу и делопроизводитель.

Сумма дополнительных расходов при введении в Кольчугинский детский дом-интернат новых должностей с 1 июля составит более 8 млн рублей в год. Эти средства изысканы за счёт перераспределения расходов, предусмотренных на укрепление материально-технической базы учреждений по подпрограмме «Старшее поколение». Деньги высвободились в результате проведения торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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