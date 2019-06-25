2019-06-25T17:29:02+03:00
Происшествия

Во Владимире водителя грузовика протащили по асфальту на дверце вазовской «десятки»

Владимирская полиция установила всех участников инцидента
Елена Масленникова
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Шокирующее видео появилось в соцсетях вчера. Инцидент записал регистратор одного из очевидцев происшествия. На дверце несущейся «десятки» повис мужчина. Таким образом его протащили по дорожному полотну метров 500. Отцепился потерпевший только тогда, когда автомобиль вошел в поворот.

ЧП произошло на повороте из Владимира в город Радужный.

По словам свидетелей,потерпевший ехал на грузовом автомобиле и перевозил утеплитель. Пару упаковок он потерял на дороге, поэтому решил остановиться и подобрать. В этот момент к грузовику подъехала зеленая «десятка». Из нее вышли молодые люди и вытащили из кабины грузовика барсетку с документами и деньгами. Как только водитель грузовика это заметил, он попытался остановить похитителей. Лихачи дали газу, в результате чего водитель большегруза зацепился за дверцу.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что личности всех участников происшествия установлены. Гражданин,который предположительно находился за рулем «десятки», задержан. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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