На Марьинском полигоне уничтожили 114 килограммов санкционных томатов

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-25T16:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Россельхознадзора совместно с коллегами из транспортной прокуратуры во время рейда Собинке обнаружили 121 килограмм санкционных продуктов. Владельцы овощей и фруктов не предоставили документы, подтверждающие происхождение товаров. На ящиках не было маркировки, потому томаты и персики приравняли к запрещенным к ввозу на территорию РФ продуктам.

114 килограммов свежих томатов и 7 килограммов персиков раздавили на Марьинском полигоне в Камешковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU