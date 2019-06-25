На Марьинском полигоне уничтожили 114 килограммов санкционных томатов
И 7 килограмм персиков
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Специалисты Россельхознадзора совместно с коллегами из транспортной прокуратуры во время рейда Собинке обнаружили 121 килограмм санкционных продуктов. Владельцы овощей и фруктов не предоставили документы, подтверждающие происхождение товаров. На ящиках не было маркировки, потому томаты и персики приравняли к запрещенным к ввозу на территорию РФ продуктам.
114 килограммов свежих томатов и 7 килограммов персиков раздавили на Марьинском полигоне в Камешковском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU