Горы мусора в районе стоянки древнего человека Сунгирь, наконец, убрали
После предписания госинспекции, администрация Фрунзенского района Владимира тут же навела порядок
.Фото: Администрация Владимирской области
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В апреле и начале июня 2019 года "Комсомолка" писала о несанкционированных свалках в районе памятника археологии – стоянки древнего человека Сунгирь. И вот, наконец, после предписания Государственной инспекции административно-технического надзора администрация Фрунзенского района города Владимира навела там порядок - с 2016 года этот участок принадлежит ей.
Госинспекция адмтехнадзора будет дальше следить за ситуацией. Если опять горы мусора возрастут - администрации Фрунзенского района придется выезжать вновь. Но это не значит, что нужно опять туда валить свой мусор, зная, что за вами все равно уберут.
ИСТОЧНИК KP.RU