2019-06-25T14:05:18+03:00
Общество

В Муроме "сыграют" свадьбы народов мира

Такова тематика Дня семьи, любви и верности в этом году
Алексей СУХОВ
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Как мы уже писали, в этом году День семьи, любви и верности пройдет в Муроме 6 июля. В праздник внесут кое-что новенькое.

Как узнали наши коллеги с портала Муром-тв, дневная программа будет посвящена тематике свадеб народов мира. Этому отведут главную интерактивную площадку на улице Московской.

Там сделают уникальные фотозоны, яркие арт-объекты и инсталляции. По традиции, муромские семьи наградят специальными ромашковыми медалями «За любовь и верность». В городе вновь откроется ремесленная ярмарка.

Вечером на набережной Оки пройдёт традиционный концерт российских звёзд. Он начнется в 20 часов. Кто приедет на праздник в этом году, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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