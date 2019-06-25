2019-06-25T13:52:45+03:00
Происшествия

Жительница Юрьев-Польского обокрала коллегу

Женщина утащила банковскую карту
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двадцапятилетняя жительница Юрьев-Польского района обнаружила пропажу банковской карты и обратилась в полицию. Как оказалось, на нее позарилась пятидесятисемилетняя коллега девушки, заметившая карту в подсобке. Местная жительница прекрасно знала, кто забыл карту, но возвращать ее молодой женщине не стала, а забрала себе. Позднее она сняла с карты семь тысяч рублей и потратила их. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении пятидесятисемилетней женщины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – «кража, совершенная с банковского счета». Теперь ей грозит максимальный срок до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире водителя грузовика протащили по асфальту на дверце вазовской «десятки»
Владимирские активисты почистили пруд у парка "Дружба" и спасли карасей
На Марьинском полигоне уничтожили 114 килограммов санкционных томатов
Горы мусора в районе стоянки древнего человека Сунгирь, наконец, убрали
В Покрове пропала 16-летняя девушка
Беременную жительницу Камешково незаконно уволили
В Муроме "сыграют" свадьбы народов мира
Во Владимире состоится оздоровительная акция «Легкий шаг к здоровой жизни»
Во Владимирском театре кукол готовят спектакль про дядю Степу
В Киржачском детском лагере имени А. Матросова опасно находиться
Собинские пожарные потушили за раз два дома и две машины
В Меленках полицейский взял бутылку виски за оформление гражданства РФ
Во Владимире задержан телефонный террорист, из-за которого эвакуировали Сбербанк
Начались работы по соединению улицы Фестивальной и Суздальского проспекта
Депутаты Заксобрания хотят забрать у областных властей функции распределения субсидий между муниципалитетами
Вскрытие конвертов по выбору первого мусорного оператора Владимирской области снова отложили
Во Владимирской области за неделю в ДТП пострадали 11 детей
В Александрове сотрудник магазина оштрафован за организацию розыгрыша