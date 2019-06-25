Жительница Юрьев-Польского обокрала коллегу

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-25T13:52:45+03:00

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Двадцапятилетняя жительница Юрьев-Польского района обнаружила пропажу банковской карты и обратилась в полицию. Как оказалось, на нее позарилась пятидесятисемилетняя коллега девушки, заметившая карту в подсобке. Местная жительница прекрасно знала, кто забыл карту, но возвращать ее молодой женщине не стала, а забрала себе. Позднее она сняла с карты семь тысяч рублей и потратила их. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении пятидесятисемилетней женщины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – «кража, совершенная с банковского счета». Теперь ей грозит максимальный срок до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU