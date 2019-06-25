Во Владимире состоится оздоровительная акция «Легкий шаг к здоровой жизни»
В среду, 26 июня, в 11.30 владимирцев приглашают в центр города. Врачи проведут мастер-класс на тему профилактики неинфекционных заболеваний, оказания скорой и неотложной медицинской помощи и расскажут об основных принципах здорового питания и контроля артериального давления.
Специалисты также расскажут о профилактике патологических состояний, возникающих в условиях повышенной физической нагрузки в дачный период, и проконсультируют на тему ведения здорового образа жизни.
В рамках оздоровительной акции предусмотрены развлекательная программа и выставка специализированной литературы Владимирской областной научной библиотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU