2019-06-25T13:48:24+03:00
Общество

Во Владимире состоится оздоровительная акция «Легкий шаг к здоровой жизни»

Она пройдет 26 июня на Театральной площади
Алексей СУХОВ
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В среду, 26 июня, в 11.30 владимирцев приглашают в центр города. Врачи проведут мастер-класс на тему профилактики неинфекционных заболеваний, оказания скорой и неотложной медицинской помощи и расскажут об основных принципах здорового питания и контроля артериального давления.

Специалисты также расскажут о профилактике патологических состояний, возникающих в условиях повышенной физической нагрузки в дачный период, и проконсультируют на тему ведения здорового образа жизни.

В рамках оздоровительной акции предусмотрены развлекательная программа и выставка специализированной литературы Владимирской областной научной библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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