2019-06-25T13:37:13+03:00
Общество

Во Владимирском театре кукол готовят спектакль про дядю Степу

Премьера пройдет в сентябре
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта Владимирского театра куколфото с официального сайта Владимирского театра кукол
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Во Владимирском областном театре кукол состоялись художественный и технический совет по новому спектаклю.

В рамках проекта «Культура малой Родины» в сентябре в театре кукол пройдет премьера спектакля «Дядя Степа и пожар». Худсовет театра рассмотрел эскизы кукол и декораций к новому спектаклю.

Режиссер спектакля – Янина Дрейлих, главный режиссер Тольяттинского театра кукол, которая во Владимире уже ставила "Репку". Художник спектакля - Денис Токарев из Ижевска, а композитор – Алексей Сидорцев, автор музыки ко множеству спектаклей театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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