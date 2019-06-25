Во Владимирском театре кукол готовят спектакль про дядю Степу
Премьера пройдет в сентябре
фото с официального сайта Владимирского театра кукол
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Во Владимирском областном театре кукол состоялись художественный и технический совет по новому спектаклю.
В рамках проекта «Культура малой Родины» в сентябре в театре кукол пройдет премьера спектакля «Дядя Степа и пожар». Худсовет театра рассмотрел эскизы кукол и декораций к новому спектаклю.
Режиссер спектакля – Янина Дрейлих, главный режиссер Тольяттинского театра кукол, которая во Владимире уже ставила "Репку". Художник спектакля - Денис Токарев из Ижевска, а композитор – Алексей Сидорцев, автор музыки ко множеству спектаклей театра.
ИСТОЧНИК KP.RU