В Киржачском детском лагере имени А. Матросова опасно находиться
В первую очередь, в лагере игнорировали правила пожарной безопасности — в корпусе для круглосуточного проживания детей была найдена распределительная коробка с неизолированными проводами, на продуктовом складе - скрутки электропроводки.
При проверке медицинского пункта выяснилось, что лекарства хранились без специального холодильника.
Нарушались и правила хранения продуктов питания. В складском помещении отсутствовали приборы для измерения температуры и влажности воздуха. В столовой и спальных корпусах не были установлены сетки на окнах.
Кроме того, были выявлены нарушения в сфере антитеррористического законодательства. На территории лагеря не досчитались видеокамер.
Начальнику муниципального детского учреждения подготовлено преставление.
ИСТОЧНИК KP.RU