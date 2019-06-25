2019-06-25T13:23:51+03:00
Общество

В Киржачском детском лагере имени А. Матросова опасно находиться

Прокуратура области выявила множество серьезных нарушений
Елена Масленникова
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В первую очередь, в лагере игнорировали правила пожарной безопасности — в корпусе для круглосуточного проживания детей была найдена распределительная коробка с неизолированными проводами, на продуктовом складе - скрутки электропроводки.

При проверке медицинского пункта выяснилось, что лекарства хранились без специального холодильника.

Нарушались и правила хранения продуктов питания. В складском помещении отсутствовали приборы для измерения температуры и влажности воздуха. В столовой и спальных корпусах не были установлены сетки на окнах.

Кроме того, были выявлены нарушения в сфере антитеррористического законодательства. На территории лагеря не досчитались видеокамер.

Начальнику муниципального детского учреждения подготовлено преставление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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