2019-06-25T12:05:18+03:00
Происшествия

В Меленках полицейский взял бутылку виски за оформление гражданства РФ

Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Вероника ПАНИНА
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Бывшего начальника отделения по вопросам миграции ОМВД Меленковского района обвиняют одновременно по двум статьям: за взятку «в значительном размере» и за мелкое взяточничество.

В первом эпизоде, о крупной взятке, речь идет о 100 тысячах рублей и бутылке виски. Именно это вымогал экс-полицейский у иностранного гражданина за помощь в оформлении гражданства РФ.

Вторая взятка поменьше - всего 500 рублей потребовал он с двух граждан республики Таджикистан за рассмотрение заявлений на получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Меленковский полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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