В Меленках полицейский взял бутылку виски за оформление гражданства РФ
Бывшего начальника отделения по вопросам миграции ОМВД Меленковского района обвиняют одновременно по двум статьям: за взятку «в значительном размере» и за мелкое взяточничество.
В первом эпизоде, о крупной взятке, речь идет о 100 тысячах рублей и бутылке виски. Именно это вымогал экс-полицейский у иностранного гражданина за помощь в оформлении гражданства РФ.
Вторая взятка поменьше - всего 500 рублей потребовал он с двух граждан республики Таджикистан за рассмотрение заявлений на получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
Меленковский полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU