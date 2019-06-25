Во Владимире задержан телефонный террорист, из-за которого эвакуировали Сбербанк

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-25T11:53:37+03:00

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Головной офис Сбербанка во Владимире, на проспекте Ленина, 36, был оцеплен 20 июня около 12.30 после звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. Все посетители и сотрудники были эвакуированы, на место приехали полицейские, спасатели МЧС, скорая помощь. Все помещение тщательно обыскали, никакой бомбы не нашли.

История наделала много шума и активно обсуждалась в соцсетях - уж очень заметное место, полгорода видело эвакуацию. Пошли слухи, что звонивший - недовольный клиент, которому якобы отказали в кредите.

Делом занялось владимирское управление ФСБ. Вместе с УМВД по Владимирской области оперативники установили, кто звонил, и задержали телефонного террориста. Им оказался 33-летний житель Владимира. На мужчину завели уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». УФСБ России по Владимирской области напоминает жителям региона, что законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU