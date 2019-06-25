2019-06-25T11:53:37+03:00
Происшествия

Во Владимире задержан телефонный террорист, из-за которого эвакуировали Сбербанк

Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Головной офис Сбербанка во Владимире, на проспекте Ленина, 36, был оцеплен 20 июня около 12.30 после звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. Все посетители и сотрудники были эвакуированы, на место приехали полицейские, спасатели МЧС, скорая помощь. Все помещение тщательно обыскали, никакой бомбы не нашли.

История наделала много шума и активно обсуждалась в соцсетях - уж очень заметное место, полгорода видело эвакуацию. Пошли слухи, что звонивший - недовольный клиент, которому якобы отказали в кредите.

Делом занялось владимирское управление ФСБ. Вместе с УМВД по Владимирской области оперативники установили, кто звонил, и задержали телефонного террориста. Им оказался 33-летний житель Владимира. На мужчину завели уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». УФСБ России по Владимирской области напоминает жителям региона, что законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собинские пожарные потушили за раз два дома и две машины
В Меленках полицейский взял бутылку виски за оформление гражданства РФ
Начались работы по соединению улицы Фестивальной и Суздальского проспекта
Депутаты Заксобрания хотят забрать у областных властей функции распределения субсидий между муниципалитетами
Вскрытие конвертов по выбору первого мусорного оператора Владимирской области снова отложили
Во Владимирской области за неделю в ДТП пострадали 11 детей
В Александрове сотрудник магазина оштрафован за организацию розыгрыша
В Муроме вандалы сломали ландшафтную скульптуру
Житель Радужного получил условный срок за хранение наркотиков
В колонии для больных туберкулезом в Киржаче нашли нарушения
Владимирское "Торпедо" проиграл контрольный матч ярославскому "Шиннику"
В Ковровском районе лось спровоцировал ДТП
На Владимирскую область идет резкое похолодание
В Вязниках пассажирка выпала из автобуса
30 июня ограничат движение по улице Добросельской ради крестного хода
В Александровском районе утонула 4-летняя девочка
В Гусь-Хрустальном из окна выпал трехлетний мальчик
В Кольчугинских детских лагерях нашли некачественные продукты
Ковровчанин, который убил земляка, требует отменить приговор
В Юрьев-Польском у сельчанина украли детали от трактора
В конкурсе «Краса России» примут участие две девушки из Владимирской области
Ученик из Владимирской области сдал ЕГЭ по китайскому языку
Камешковец украл у матери деньги
Владимирские Золотые ворота будут ремонтировать четыре месяца
Владимирец, севший пьяный за руль, получил реальный срок
Житель Владимирской области за уклонение от армии заплатит 40000 рублей
Жительницы Владимирской области обокрали новгородских пенсионеров