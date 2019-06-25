2019-06-25T10:24:51+03:00
Общество

Начались работы по соединению улицы Фестивальной и Суздальского проспекта

Ранее это была тупиковая дорога
Алексей СУХОВ
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24 июня начались работы по строительству дороги, которая соединит "тупиковую" улицу Фестивальную и Суздальский проспект.

Новая дорога позволит жителям домов, расположенных на улице Фестивальной, беспрепятственно выезжать напрямую на Суздальский проспект. Кроме того, в случае нештатных ситуаций дорога решит важную задачу оперативного прибытия спецтехники - например, пожарных машин. На сегодня такой возможности нет: улицу Фестивальную и Суздальский проспект разделяют буквально несколько сотен метров, но транспортная доступность к жилым домам обеспечивается только через километровый "крюк" со стороны улицы Соколова-Соколенка.

Дорогу постараются сделать в сжатые сроки. Кроме того, строители должны будут компенсировать весь ущерб зеленым насаждениям: взамен спиленных деревьев вдоль дороги на Фестивальной высадят новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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