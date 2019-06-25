Депутаты Заксобрания хотят забрать у областных властей функции распределения субсидий между муниципалитетами
Депутаты фракции "Единая Россия" предложили внести изменения в закон "О межбюджетных отношениях во Владимирской области".
Суть изменений в том, чтобы полностью передать функции распределения субсидий местным бюджетам от губернатора депутатам Заксобрания. В настоящее время 60% субсидий распределяются законом об областном бюджете на очередной финансовый год и соответствующий плановый период, а 40% - постановлениями губернатора. Представители "ЕР" считают, что надо поменять правила, так как на последних публичных слушаниях по областному бюджету депутаты владимирского горсовета были сильно недовольны "притеснениями" со стороны областной администрации.
- Практика распределения субсидий через закон принята на федеральном уровне, такова позиция Минфина. Да и муниципальным образованиям важно четко знать, сколько средств и на какие цели для них предусмотрено, - сказал депутат Михаил Максюков.
Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания.
ИСТОЧНИК KP.RU