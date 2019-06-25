2019-06-25T10:23:48+03:00
Экономика

Депутаты Заксобрания хотят забрать у областных властей функции распределения субсидий между муниципалитетами

Представители "Единой России" пришли к такому решению после публичных слушаний
Алексей СУХОВ
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Депутаты фракции "Единая Россия" предложили внести изменения в закон "О межбюджетных отношениях во Владимирской области".

Суть изменений в том, чтобы полностью передать функции распределения субсидий местным бюджетам от губернатора депутатам Заксобрания. В настоящее время 60% субсидий распределяются законом об областном бюджете на очередной финансовый год и соответствующий плановый период, а 40% - постановлениями губернатора. Представители "ЕР" считают, что надо поменять правила, так как на последних публичных слушаниях по областному бюджету депутаты владимирского горсовета были сильно недовольны "притеснениями" со стороны областной администрации.

- Практика распределения субсидий через закон принята на федеральном уровне, такова позиция Минфина. Да и муниципальным образованиям важно четко знать, сколько средств и на какие цели для них предусмотрено, - сказал депутат Михаил Максюков.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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