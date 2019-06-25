2019-06-25T09:52:50+03:00
Общество

Во Владимирской области за неделю в ДТП пострадали 11 детей

А всего в период с 17 по 23 июня произошло 53 аварии с пострадавшими
Алексей СУХОВ
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За прошедшую неделю на территории Владимирской области произошло 53 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек погибли и 68 получили ранения различной степени тяжести. При этом в этих авариях пострадали 11 детей.

Кроме того, зарегистрировано шесть ДТП с участием пьяных водителей. При этом сотрудники ГИБДД в какой-то степени предотвратили еще подобные аварии, так как поймали 95 человек, которые управляли машинами под алкогольными парами или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Еще 245 аварий закончились лишь повреждением автомобилей (как пишут в таких случаях полицейские, происшествия с материальным ущербом).

ИСТОЧНИК KP.RU

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