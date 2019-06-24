В Александрове сотрудник магазина оштрафован за организацию розыгрыша

СЕГОДНЯ 20:39 2019-06-24T20:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером во второй половине мая администратор магазина одежды и обуви, расположенного в Александрове, организовал в центре города, на площади Советской розыгрыш призов. Для мероприятия использовали несколько сборно-разборных конструкций, мешавших движению транспорта. Фактически движение автомобилей и автобусов на площади было парализовано. Суд посчитал, что массовое мероприятие было организовано с нарушением порядка и создавало угрозу жизни и здоровью горожан. Решением Александровского городского суда сотрудник магазина признан виновным в административном правонарушении - организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Теперь ему предстоит выплатить крупный штраф – пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU