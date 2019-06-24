2019-06-24T20:16:28+03:00
Общество

В Муроме вандалы сломали ландшафтную скульптуру

Неизвестные оторвали лапу зеленому медвежонку
Ирина Мальцева
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Ландшафтную композицию – трех медведей – впервые установили в центре города, на улице Московской еще год назад, приурочив ее появление к Дню города. Медвежья семья полюбилась муромлянам и гостям, многие из которых с удовольствием выкладывали фотографии с ней в соцсети. Но на минувших выходных неизвестные попытались украсть самую маленькую фигуру, попытавшись выдернуть стойки, на которых она крепилась. Утащить медвежонка злоумышленники не смогли, но повредили ему лапу. Сейчас зеленый малыш находится на реставрации, вернуть его на место обещают буквально на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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