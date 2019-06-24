2019-06-24T18:22:07+03:00
Происшествия

Житель Радужного получил условный срок за хранение наркотиков

Мужчина купил отраву через интернет
Ирина Мальцева
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Как установил Собинский городской суд, житель Радужного через интернет заказал, а затем через электронный кошелек оплатил запрещенные вещества, отдав за это более двух тысяч рублей. После этого от неизвестного он получил информацию о том, где расположен тайник с наркотиками, забрал его и хранил у себя, собираясь потом использовать их для себя. Но полицейские, остановившие молодого человека, обнаружили у него отраву. Приговором суда за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических веществ в крупном размере ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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