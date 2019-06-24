В колонии для больных туберкулезом в Киржаче нашли нарушения

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-24T18:04:50+03:00

Также поговорили с осужденными об условиях содержания

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Заместитель прокурора области Анатолий Дрок проверил колонию для больных туберкулезом в Киржаче (ЛИУ-8 ). Он обратил внимание на состояние камер, корпусов, пищеблока, медицинской части и провел беседу с осужденными, сообщает прокуратура Владимирской области.

В ходе проверки были выявлены нарушения пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарно- эпидемиологического законодательства. На данный момент подготовлено представление начальнику УФСИН России по Владимирской области.

Исполнение требований прокурора взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU