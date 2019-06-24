30 июня ограничат движение по улице Добросельской ради крестного хода
Он пройдет с 18.00 до 20.00
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30 июня будет вновь перекрыто движения на улицах Владимира. На этот раз в Добром.
На время проведения крестного хода, организуемого владимирской Епархией Русской Православной Церкви, с 18.00 до 20.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до федеральной трассы М-7 "Волга".
Машины будут отправлять в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, а также самой трассе М-7 "Волга".
ИСТОЧНИК KP.RU