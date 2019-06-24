2019-06-24T16:08:07+03:00
Происшествия

В Александровском районе утонула 4-летняя девочка

Бабушка не заметила, как внучка упала в воду
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в субботу, 22 июня, в поселке Александровского района. 4-летняя девочка вместе со своей бабушкой гуляла на берегу водоема, расположенного между двумя частными владениями.

Так называемый пляж был облагорожен местными жителями, которые поддерживали чистоту и порядок. Предположительно водоем является бывшим противопожарным прудом.

Девочка играла на берегу. Бабушка отвлеклась и не заметила, как малышка упала в воду. Мужчина, который отдыхал на водоеме, бросился в воду и достал ребенка. На машине девочку повезли навстречу вызванной скорой. Но врачи констатировали смерть малышки.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Владимирской области сообщают, что 4-летняя девочка воспитывалась в полной благополучной семье.

Сейчас проводится доследственная проверка, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В колонии для больных туберкулезом в Киржаче нашли нарушения
Владимирское "Торпедо" проиграл контрольный матч ярославскому "Шиннику"
В Ковровском районе лось спровоцировал ДТП
На Владимирскую область идет резкое похолодание
В Вязниках пассажирка выпала из автобуса
30 июня ограничат движение по улице Добросельской ради крестного хода
В Гусь-Хрустальном из окна выпал трехлетний мальчик
В Кольчугинских детских лагерях нашли некачественные продукты
Ковровчанин, который убил земляка, требует отменить приговор
В Юрьев-Польском у сельчанина украли детали от трактора
В конкурсе «Краса России» примут участие две девушки из Владимирской области
Ученик из Владимирской области сдал ЕГЭ по китайскому языку
Камешковец украл у матери деньги
Владимирские Золотые ворота будут ремонтировать четыре месяца
Владимирец, севший пьяный за руль, получил реальный срок
Житель Владимирской области за уклонение от армии заплатит 40000 рублей
Жительницы Владимирской области обокрали новгородских пенсионеров