В Александровском районе утонула 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-24T16:08:07+03:00

Бабушка не заметила, как внучка упала в воду

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Трагедия произошла в субботу, 22 июня, в поселке Александровского района. 4-летняя девочка вместе со своей бабушкой гуляла на берегу водоема, расположенного между двумя частными владениями.

Так называемый пляж был облагорожен местными жителями, которые поддерживали чистоту и порядок. Предположительно водоем является бывшим противопожарным прудом.

Девочка играла на берегу. Бабушка отвлеклась и не заметила, как малышка упала в воду. Мужчина, который отдыхал на водоеме, бросился в воду и достал ребенка. На машине девочку повезли навстречу вызванной скорой. Но врачи констатировали смерть малышки.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Владимирской области сообщают, что 4-летняя девочка воспитывалась в полной благополучной семье.

Сейчас проводится доследственная проверка, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU