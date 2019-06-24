В Гусь-Хрустальном из окна выпал трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T14:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла днем в воскресенье, 23 июня, где в коммунальной квартире на пятом этаже жила семья. Около полудня мама ненадолго оставила сынишку одного в комнате, а сама вышла на кухню приготовить ему обед. Карапуз, оставшийся без присмотра, с кровати, стоявшей около окна, перебрался на подоконник и, облокотившись о москитную сетку, упал вниз. С травмами различной степени тяжести малыша доставили в больницу, им занимаются врачи. Напомним, еще один ребенок в Гусь-Хрустальном районе выпал 21 июня из окна первого этажа частного дома на землю. Двухлетний кроха сейчас находится в областной детской клинической больнице. В тот же день трехлетний карапуз в Радужном вышел на балкон и облокотился на шиферное ограждение, нижний лист которого обломился. В результате мальчик упал с четвертого этажа и получил тяжелые травмы, в состоянии травматического шока ребенка доставили в областную детскую больницу. Врачи сумели его вывести из комы, но его состояние остается очень тяжелым. Семья, где есть еще один маленький ребенок, жила в однокомнатной малогабаритной квартире старого дома на условиях социального найма, ограждение балкона достаточно ветхое, но, как рассказала мама, в жаркую погоду открытый балкон - единственное спасение. Как отмечают в региональном Следкоме, все семьи благополучные и тяжело переживают случившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU