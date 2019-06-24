Ковровчанин, который убил земляка, требует отменить приговор

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-24T13:10:56+03:00

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Убийство произошло в конце апреля прошлого года в Ковровском районе в селе Клязьминский городок. Пьяный мужчина остановил автомобиль и попросил его подвезти. На что получил вполне ожидаемый отказ и начал скандалить. Мать водителя, которая на тот момент находилась в машине, попыталась урезонить дебошира, но тот оттолкнул женщину, а водителя ударил складным ножом в грудь. От полученных ран мужчина впоследствии скончался в районной больнице.

Ковровский районный суд признал напавшего виновным и присудил 8 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также взыскал с него 1 000 000 рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Такой приговор ковровчанину показался несправедливым. С апелляционной жалобой он обратился во Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU