2019-06-24T12:55:14+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском у сельчанина украли детали от трактора

Позарились на них соседи мужчины
Ирина Мальцева
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В полицию обратился сорокалетний житель одного из сел Юрьев-Польского района, обнаруживший пропажу прицепного устройства от тракторной телеги, стоившее четыре тысячи рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, полицейские отыскали подозреваемых - восемнадцатилетних односельчан владельца трактора. Злоумышленники, увидев телегу в гаражах, похитили элементы от нее, а позднее сдали их в пункт приема лома. Сейчас в отношении молодых людей возбуждено дело по статье кража, а расследование продолжается: полицейские подозревают, что подозреваемые могут быть причастны и к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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