В конкурсе «Краса России» примут участие две девушки из Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-24T12:59:52+03:00

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26 июня в Москве, в концертном зале «Vegas City Hall», состоится финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019», старейшего конкурса красоты на территории страны. За титул главной красавицы России будут бороться 48 девушек в возрасте от 15 до 28 лет.

Среди конкурсанток - сразу две девушки из Владимирской области. Елизавете Барышевой из Коврова 21 год. Блондинка с потрясающей фигурой участвует в конкурсах красоты не первый год, она даже боролась за первое место в конкурсе «Девушка года 2017» журнала «Плэйбой», а в 2018 году стала «Королевой Рунета». И вот теперь - участие в состязании за корону первой красавицы страны.

23-летняя Оксана Каравайкина представляет город Муром. Оксана также несколько раз уже участвовала в конкурсах красоты. Девушка окончила музыкальное училище в Муроме и консерваторию им. Чайковского по специальности «дирижер».

Оксана Каравайкина

Во время финала «Красы России 2019» будет вручаться специальный приз от «Комсомольской правды» по итогам голосования на сайте. Проголосовать за наших девушек можно здесь https://www.vladimir.kp.ru/daily/26993.7/4053559/

ИСТОЧНИК KP.RU