Ученик из Владимирской области сдал ЕГЭ по китайскому языку

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-24T12:38:26+03:00

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Во Владимирской области впервые успешно сдан Единый государственный экзамен по китайскому языку. 59 баллов набрал выпускник владимирской школы № 32.

Отметим, что знание китайского языка открывает для выпускников возможность получить бесплатное образование в одном из вузов Поднебесной. Правда для этого нужно подтвердить свои знания на международном экзамене.

Кроме того, со знанием китайского языка можно поступить в один из московских вузов. Во владимирских университетов программ по изучению китайского языка нет.

Отметим, что специалисты со знанием китайского языка все более и более востребованы во Владимире. Например, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике нет ни одного гида, знающего язык Конфуция. При этом туристы из Поднебесной - самые частые гости в городе из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU