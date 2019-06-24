Камешковец украл у матери деньги

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-24T12:37:35+03:00

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Как установил суд, в начале февраля камешковец стащил у матери банковскую карту, с которой снял шесть тысяч рублей и потратил на себя. Пожилая женщина, обнаружив пропажу, обратилась в полицию и виновника без труда нашли. Оказалось, что местный житель уже имеет неснятую судимость за совершенное особо тяжкое преступление, поэтому Камешковский районный суд посчитал необходимым приговорить его к реальному лишению свободы. Теперь горожанину, похитившему деньги у матери, предстоит провести в колонии строгого режима год и десять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU