2019-06-24T12:25:14+03:00
Общество

Владимирские Золотые ворота будут ремонтировать четыре месяца

ВСМЗ готов потратить на главный памятник города почти 3 миллиона рублей
Сергей МОРКОВКИН
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявил торги на ремонт самого узнаваемого памятника города - Золотых ворот. На то, чтобы "подлатать" единственный памятник военной архитектуры Древней Руси домонгольского периода, выделено 2,8 миллиона рублей. Ремонтировать здание ВСМЗ будет за свой счет.

Согласно техническому заданию, у Золотых ворот отремонтируют те части здания, которые больше всего страдают из-за близости с проезжей частью. Речь идет о восстановлении входных крылец, реставрации цоколя, ремонте металлических и деревянных дверей. Кроме того, в ближайшее время у памятника отремонтируют деревянные полы и заменят оконную фурнитуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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