Владимирец, севший пьяный за руль, получил реальный срок

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-24T11:45:06+03:00

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Днем в начале января нетрезвый владимирец сел за руль автомобиля, где помимо него находилось еще двое пассажиров. Не справившись с управлением на улицах областного центра, водитель попал в аварию, а машина перевернулась. Один из пассажиров погиб, а второй попал в больницу и долгое время восстанавливался. Приговором Октябрьского районного суда виновнику аварии за управление автомобилем в состоянии алкогольного и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть, назначено два года лишения свободы, отбывать которые он будет в колонии-поселении. Кроме того, два с половиной года ему запрещено управлять транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU