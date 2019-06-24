Житель Владимирской области за уклонение от армии заплатит 40000 рублей
Житель Муромского района несколько раз игнорировал повестки явиться в военкомат. Однако сотрудники военкомата все-таки его нашли, и в день призыва он вместе с остальными призывниками и сотрудником военного комиссариата прибыл во Владимир к зданию областного сборного пункта. Но и тут с необходимостью отдать долг родине он не смирился - молодой человек каким-то образом умудрился самовольно покинуть сборный пункт, сообщает пресс-служба Владимирского Областного суда.
Бегал он от армии недалеко и недолго, полиция уклониста нашла и на него завели уголовное дело. Решением Муромского районного суда молодой человек признан виновным и оштрафован на 40 тысяч рублей. Самое интересное, что в армию он теперь не пойдет, так как имеет судимость.
ИСТОЧНИК KP.RU