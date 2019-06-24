Жительницы Владимирской области обокрали новгородских пенсионеров

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-24T11:14:58+03:00

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Одна из жительниц Владимирской области вместе с тремя знакомыми решили подзаработать, воруя деньги у пожилых жителей Великого Новгорода, уже отметивших восьмидесятилетний юбилей. Заранее выяснив, как и с кем живут пенсионеры, они звонили пожилым новгородцам домой и, представляясь работниками райсобеса, рассказывали о проводимой денежной реформе и необходимости обменять старые деньги на новые. Заручившись согласием, лже-соцработники приходили домой к старикам и, делай вид, что пересчитывают купюры, похищали деньги. Двоих потерпевших они обобрали более чем на полмиллиона рублей. Одна из участниц группы за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, получила два с половиной года в колонии общего режима, еще две соучастницы получили реальные сроки, а остальных сейчас пытаются установить оперативники.

ИСТОЧНИК KP.RU