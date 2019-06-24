Во Владимирской области леса горят в пять раз чаще, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-24T11:14:47+03:00

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Жаркое и сухое лето во Владимирской области ожидаемо привело к увеличению числа и площади лесных пожаров. По данным владимирского управления МЧС, всего в этом году в лесах региона вспыхнуло и было потушено 96 лесных пожаров на площади более 145 гектаров. Для сравнения - в прошлом году к 20 июня во Владимирской области было всего 20 лесных пожаров на площади около 9 гектаров.

Самый высокий, пятый класс пожарной опасности установлен в Гусь-Хрустальном районе. Там сосняки и торфяники, которые если уж загорятся, потушить их будет трудно. В Александровском, Киржачском и Меленковском районах установлен 4-й класс пожарной опасности, на остальной территории региона – 3-й класс.

Кстати, число лесных пожаров с классом опасности не кореллирует. Больше всего этим летом леса горят на землях Гороховецкого лесничества Оборонлеса, а также в Гусь-Хрустальном, Киржачском и Селивановском районах.

Причина лесных пожаров практически в 100 процентах случаев - дело рук человеческих: непотушенные костры и брошенные окурки. Поэтому на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, в течение которого запрещено разведение костров и ограничивается допуск населения в леса.

Особое беспокойство спасателей и лесников вызывают грядущие выпускные вечера в школах, колледжах и вузах. Выпускники будут массово выезжать на природу, контролировать их там сложно. Областные власти призывают организаторов этих мероприятий следить за пожарной безопасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU