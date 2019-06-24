Председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области покинет свой пост
Александр Кожевников проработал в этой должности полгода
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Председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Александр Кожевников покинет свой пост. Сейчас глава структурного подразделения администрации Владимирской области находится в отпуске.
28-летний Александр Кожевников был назначен на должность председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области в начале января 2019 года. На данный момент он является самым молодым начальником структурного подразделения в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU