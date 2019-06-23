2019-06-23T14:31:52+03:00
Общество

Владимирский автовокзал задолжал партнерам больше 18 миллионов рублей

Из долговой ямы его планируют вытащить власти области
Ольга МАКАРОВА
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил о том, что провел совещание по проблеме сохранения ГУП "Владимирский автовокзал". По сообщению главы региона, предприятие не первый год копит долги - сегодня автовокзал задолжал 18,4 миллиона своим партнерам.

Чтобы не допустить его закрытия,власти Владимирской области проработают стратегию финансового оздоровления и развития автовокзала. В том числе будет пересмотрела модель сотрудничества с автоперевозчиками и проведена работа по увеличению пассажиропотока. Как именно этого хотят добиться - не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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