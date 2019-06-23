2019-06-23T14:19:39+03:00
Общество

Во Владимире хотят создать базовую кафедру для обучения психиатров и наркологов

Так планируют решить кадровую проблему узких специалистов
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

О проработке вопроса по созданию кафедры для обучения психиатров и наркологов стало известно на заседании антинаркотической комиссии Владимирской области, которое провел Губернатор Владимир Сипягин.

Сегодня кадровый голод узких специалистов в регионе «тормозит» работу по борьбе с наркоманией. Одним из механизмов является направление наркозависимых на принудительное решение. Сделать это возможно по решению суда после экспертного заключения нарколога и психолога. Однако из-за их нехватки освидетельствования расписаны на несколько месяцев вперед.

Чтобы решить проблему будет проработан вопрос создания базовой кафедры для обучения наркологов и психиатров, а также создании дополнительного стационара для экспертного обследования наркозависимых на базе 2-й областной психиатрической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирский автовокзал задолжал партнерам больше 18 миллионов рублей
В Струнино на пожаре спасли человека
Владимирская школа айкидо выиграла президентский грант на развитие
На Владимир надвигается гроза с градом
В загоревшейся в Кольчугинском районе квартире обнаружили тело мужчины
Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст РПЦ два объекта в Суздале
Ковровчанин заплатит за удары по лицу
Кольчугинец два дня выслеживал подругу, чтобы ее избить
Нападающий ФК "Муром" Кирилл Косарев стал лучшим бомбардиром Мемориала Гранаткина
Во Владимире пьяный водитель попал в ДТП, в результате которого погиб его пассажир
В Ковровском районе мужчина получил 15 ударов ножом от знакомого и выжил
За первую половину 2019 года во Владимирской области благодаря ЭКО родилось 69 малышей
Роскомнадзор: Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
В Ковровском районе водителя, который пытался дать инспектору тысячу, оштрафовали на 30 тысяч