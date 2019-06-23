Во Владимире хотят создать базовую кафедру для обучения психиатров и наркологов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-23T14:19:39+03:00

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О проработке вопроса по созданию кафедры для обучения психиатров и наркологов стало известно на заседании антинаркотической комиссии Владимирской области, которое провел Губернатор Владимир Сипягин.

Сегодня кадровый голод узких специалистов в регионе «тормозит» работу по борьбе с наркоманией. Одним из механизмов является направление наркозависимых на принудительное решение. Сделать это возможно по решению суда после экспертного заключения нарколога и психолога. Однако из-за их нехватки освидетельствования расписаны на несколько месяцев вперед.

Чтобы решить проблему будет проработан вопрос создания базовой кафедры для обучения наркологов и психиатров, а также создании дополнительного стационара для экспертного обследования наркозависимых на базе 2-й областной психиатрической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU