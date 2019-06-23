В Струнино на пожаре спасли человека
Частный дом загорелся ранним утром
Изменить размер текста:
В 5.44 23 июня на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Струнино Александровского района.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось спасти из огня одного человека. Никто в пожаре не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU