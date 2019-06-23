2019-06-23T10:59:13+03:00
Происшествия

В Струнино на пожаре спасли человека

Частный дом загорелся ранним утром
Ольга МАКАРОВА
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В 5.44 23 июня на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в городе Струнино Александровского района.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Александровского гарнизона. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось спасти из огня одного человека. Никто в пожаре не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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