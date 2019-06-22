Владимирская школа айкидо выиграла президентский грант на развитие

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-22T18:27:51+03:00

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Владимирская школа айкидо во второй раз получила президентский грант на развитие. На выигранные средства учреждение внедрит более эффективные методики и технологии, купит оборудование и увеличит число воспитанников - теперь в ней смогут заниматься 300 человек. Также будут введены дополнительные занятия для мотивированных ребят.

Тренировки, отмечают в учреждении, будут проходить в специально оборудованном спортивном залена базе ВОСОО «Федерации Айкидо» по адресу г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3А.

ИСТОЧНИК KP.RU