2019-06-22T18:27:51+03:00
Спорт

Владимирская школа айкидо выиграла президентский грант на развитие

На него купят новое оборудование и увеличат число учеников
Ольга МАКАРОВА
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Владимирская школа айкидо во второй раз получила президентский грант на развитие. На выигранные средства учреждение внедрит более эффективные методики и технологии, купит оборудование и увеличит число воспитанников - теперь в ней смогут заниматься 300 человек. Также будут введены дополнительные занятия для мотивированных ребят.

Тренировки, отмечают в учреждении, будут проходить в специально оборудованном спортивном залена базе ВОСОО «Федерации Айкидо» по адресу г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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