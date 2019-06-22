В загоревшейся в Кольчугинском районе квартире обнаружили тело мужчины
Выгорело 20 квадратных метров жилища
Изменить размер текста:
В 2.34 22 июня на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном доме в Кольчугинском районе, в поселке Белая речка. На место выехали пожарные подразделения Кольчугинского гарнизона.
В результате возгорания пострадало 20 квадратных метров жилища. Несмотря на небольшую площадь пожара, на пепелище в квартире нашли тело мужчины 1970 года рождения. Причины его гибели предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU