В загоревшейся в Кольчугинском районе квартире обнаружили тело мужчины

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-22T15:07:45+03:00

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В 2.34 22 июня на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном доме в Кольчугинском районе, в поселке Белая речка. На место выехали пожарные подразделения Кольчугинского гарнизона.

В результате возгорания пострадало 20 квадратных метров жилища. Несмотря на небольшую площадь пожара, на пепелище в квартире нашли тело мужчины 1970 года рождения. Причины его гибели предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU