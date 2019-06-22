Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст РПЦ два объекта в Суздале

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-22T11:09:28+03:00

Это приказная изба в ансамбле Свято-Покровского женского монастыря и Знаменская церковь, которая ранее была зданием экскурсионного бюро

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В Министерстве культуры состоялось заседание Рабочей группы по вопросам взаимодействия музеев с Русской Православной Церковью.

Главным итогом заседания стало подтверждение решений Согласительной комиссии Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Владимирской Митрополии. На встрече принято окончательное решение о том, что большинство объектов музея, на которые по реституции претендовала Русская православная церковь, останутся в управлении музея. В их числе и памятники белокаменного зодчества и другие объекты, которые включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - знаменитые Золотые ворота во Владимире.

Однако, Владимирской епархии Русской Православной Церкви все-таки будут переданы два объекта культурного наследия в Суздале: Приказной избы XVI-XVII вв. (ансамбль Свято-Покровского женского монастыря) и Знаменской церкви XVIII в. (бывшее здание экскурсионного бюро).

Также по договоренности сторон создадут рабочую группу, которая решит, как ВСМЗ и РПЦ будут совместно использовать часть памятников, которые находятся в ведении музея-заповедника. Они, по совместной договоренности, будут совмещать функции экспозиционно-выставочного пространства и места для литургического богослужения. Сторонам предстоит согласовать график.

ИСТОЧНИК KP.RU