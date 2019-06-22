2019-06-22T11:09:28+03:00
Звезды

Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст РПЦ два объекта в Суздале

Это приказная изба в ансамбле Свято-Покровского женского монастыря и Знаменская церковь, которая ранее была зданием экскурсионного бюро
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Министерстве культуры состоялось заседание Рабочей группы по вопросам взаимодействия музеев с Русской Православной Церковью.

Главным итогом заседания стало подтверждение решений Согласительной комиссии Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Владимирской Митрополии. На встрече принято окончательное решение о том, что большинство объектов музея, на которые по реституции претендовала Русская православная церковь, останутся в управлении музея. В их числе и памятники белокаменного зодчества и другие объекты, которые включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - знаменитые Золотые ворота во Владимире.

Однако, Владимирской епархии Русской Православной Церкви все-таки будут переданы два объекта культурного наследия в Суздале: Приказной избы XVI-XVII вв. (ансамбль Свято-Покровского женского монастыря) и Знаменской церкви XVIII в. (бывшее здание экскурсионного бюро).

Также по договоренности сторон создадут рабочую группу, которая решит, как ВСМЗ и РПЦ будут совместно использовать часть памятников, которые находятся в ведении музея-заповедника. Они, по совместной договоренности, будут совмещать функции экспозиционно-выставочного пространства и места для литургического богослужения. Сторонам предстоит согласовать график.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ковровчанин заплатит за удары по лицу
Кольчугинец два дня выслеживал подругу, чтобы ее избить
Нападающий ФК "Муром" Кирилл Косарев стал лучшим бомбардиром Мемориала Гранаткина
Во Владимире пьяный водитель попал в ДТП, в результате которого погиб его пассажир
В Ковровском районе мужчина получил 15 ударов ножом от знакомого и выжил
За первую половину 2019 года во Владимирской области благодаря ЭКО родилось 69 малышей
Роскомнадзор: Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли
В Ковровском районе водителя, который пытался дать инспектору тысячу, оштрафовали на 30 тысяч
В выходные во Владимире перекроют дорогу у "Мегаторга"
Учащийся ДШИ посёлка Бавлены - в числе 40 лауреатов «детского» конкурса имени П.И. Чайковского
В Центре классической музыки состоится закрытие хорового сезона
Муромлянин обокрал случайного знакомого
В нескольких районах Владимирской области покажут фильм "Белорусский вокзал"
Во Владимире пройдет патриотическая акция "Свеча памяти"
Житель Юрьев-Польского поджег дачу, чтобы получить работу
В Камешковском районе пройдет праздник пастушьего рожка
Гусевчанин украл золото у родственницы
Во Владимирскую область передали книги и журналы из библиотек Москвы
За неделю во Владимирской области от клещей пострадали 139 человек
Владимирская область присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика»
Благодаря ЭКО за пять месяцев этого года во Владимирской области родилось 69 малышей
Восемь владимирских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ
Гарантийный срок на ремонт дорог во Владимире увеличен до 6 лет
Во Владимирской области на 6% вырос оборот продукции
Ковровчанка требует полмиллиона рублей с хозяйки собаки
Информация о сбежавшем во Владимире крокодиле не подтвердилась
Владимирские полицейские раскрыли в 2018 году 200 преступлений с помощью собак
Владимирке не удалось обменять диван неподходящего цвета