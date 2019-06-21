Ковровчанин заплатит за удары по лицу

СЕГОДНЯ 19:00 2019-06-21T19:00:57+03:00

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В ноябре прошлого года житель Корова в подъезде одного из домов на улице Генералова ударил три раза по лицу знакомого, за что его привлекли к ответственности и оштрафовали. Пострадавший обратился в суд, прося возместить не только расходы на лечение, но и компенсировать страдания. Он заявил, что из-за ударов долгое время сучился от головной боли и с трудом жевал, а кроме того, ходил на работу с синяками на лице, что доставляло ему дополнительные мучения. Свой моральный вред он оценил в двадцать тысяч рублей, но суд удовлетворил его требования только частично: мужчина получил десять тысяч в качестве компенсации морального вреда и еще почти шесть с половиной, которые он потратил на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU