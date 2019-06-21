Кольчугинец два дня выслеживал подругу, чтобы ее избить

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-21T17:00:39+03:00

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Мужчина из Кольчугина хотел выяснить отношения со своей подругой, но та не хотела говорить и не пускала ухажера в квартиру. Два дня - 20 и 21 февраля 2019 года - он стоял на лестничной клетке и выслеживал, когда же женщина откроет дверь. С утра ее несовершеннолетняя дочь вышла на улицу, видимо, пошла в школу, а мужчина быстро зашел в квартиру. Его подруга стала ругаться, мол, зачем пришел, я тебя не впускала. Кольчугинец резко набросился на женщину и стал бить. Он уже не первый раз привлекается к ответственности за побои. Мужчину наказали исправительными работами на 1 год с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

По данным Кольчугинского городского суда, приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU