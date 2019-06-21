Нападающий ФК "Муром" Кирилл Косарев стал лучшим бомбардиром Мемориала Гранаткина

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-21T16:45:50+03:00

Он забил четыре гола

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17-летний форвард ФК "Муром" Кирилл Косарев стал лучшим бомбардиром завершившегося в Санкт-Петербурге ежегодного турнира юношеских команд Мемориала Гранаткина. Юный нападающий записал на свой счет четыре гола, столько же мячей забил грек Панайотис Тимас.

Напомним, три мяча Кирилл Косарев отправил в ворота сборной Индии, еще один гол он забил в плей-офф турнира в ворота второй сборной России.

Первая юношеская сборная России дошла до финала в турнире и уступила сверстникам из Аргентины.

Напомним, Кирилл Косарев перешел в ФК "Муром" в прошлом году из самарских "Крыльев Советов", провел в ПФЛ 21 матч и забил 3 мяча. Вероятно, качественная игра нападающего привлечет к нему внимание клубов ФНЛ и РФПЛ.

Отменим, ранее за юношескую сборную России играли уроженцы Владимира Михаил Земсков и Антон Усов.

ИСТОЧНИК KP.RU