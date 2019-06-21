Во Владимире пьяный водитель попал в ДТП, в результате которого погиб его пассажир
Владимирцу дали 2 года колонии-поселения и лишили прав
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В начале января этого года нетрезвый мужчина ехал по городу Владимиру с двумя пассажирами. Но не справился с управлением и попал в ДТП. Один пассажир умер, а состояние второго оценили как тяжкое.
Нетрезвого водителя признали виновным и назначили 2 года колонии - поселения, а также лишили прав на 2,5 года.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU