Во Владимире пьяный водитель попал в ДТП, в результате которого погиб его пассажир

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-21T16:38:32+03:00

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В начале января этого года нетрезвый мужчина ехал по городу Владимиру с двумя пассажирами. Но не справился с управлением и попал в ДТП. Один пассажир умер, а состояние второго оценили как тяжкое.

Нетрезвого водителя признали виновным и назначили 2 года колонии - поселения, а также лишили прав на 2,5 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU