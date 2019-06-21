В Ковровском районе мужчина получил 15 ударов ножом от знакомого и выжил

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-21T16:30:57+03:00

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С 5 на 6 октября 2019 года на обочине дороги М-7 «Москва-Уфа» в Ковровском районе между двумя мужчинами произошел конфликт. По данным областного суда, из припаркованного "ВАЗа" первый взял режущий предмет (скорее всего, это был нож) и набросился на второго. Подсудимый был уверен, что убил его, ведь он нанес ему около 15 ударов. Но мужчина выжил - ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Дело рассмотрит Ковровский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU