За первую половину 2019 года во Владимирской области благодаря ЭКО родилось 69 малышей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-21T15:55:28+03:00

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За первые пять месяцев 2019 года во Владимирской области благодаря процедуре ЭКО на свет появилось 69 малышей. За это время была выполнена 341 процедура экстракорпорального оплодотворения, на учет по беременности встали 106 женщин.

В 2019 году запланировано направить на ЭКО 667 женщин из Владимирской области, нуждающихся в применении вспомогательных репродуктивных технологий. В среднем лишь каждая третья процедура ЭКО приводит к беременности, что считается хорошим показателем.

Отметим, что процедура ЭКО проводится во владимирских клиниках по системе ОМС с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU